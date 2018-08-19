Что произошло за день: воскресенье, 19 августа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Замгендиректора РКК "Энергия" Алексей Белобородов и двое его подчиненных задержаны по подозрению в покушении на мошенничество. В "Роскосмосе" уточняют, что задержанные дают признательные показания.

- Ученые выяснили, что в черном саркофаге, обнаруженном в Александрии в июле, были захоронены женщина 20 лет, мужчина, которому еще не было 40 лет и мужчина, которому почти 50 лет. Ни один из них не являлся представителем знатного рода или правителем.

- Сергея Удальцова, арестованного на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия, госпитализировали из спецприемника. У него начались проблемы со здоровьем из-за сухой голодовки.

- Рамзан Кадыров заявил, что попытки героизировать Юсупа Темерханова, обвинённого в убийстве Юрия Буданова, носят беспочвенный характер, так как тот не признавался в убийстве бывшего полковника.

- Утром на улице на севере Москвы мужчина застрелил свою бывшую супругу, а затем покончил с собой.