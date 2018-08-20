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Неизвестный мужчина в центре Харькова открыл огонь по полицейским

Есть обновление от 07:34

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В центре Харькова неизвестный вооруженный мужчина ранил охранника местного городского совета и стрелял по полицейским, сообщила пресс-служба Национальной полиции Харькова.

"Вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из правоохранителей. Патрульные применили табельное оружие и обезвредили злоумышленника. От полученного огнестрельного ранения патрульный умер в больнице", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что информация о том, что у горсовета слышны выстрелы, поступила около 00:37. В ведомстве отметили, что правоохранители увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять в патрульных. Одна из пуль ранила полицейского.

По данным полиции, в больнице находится охранник горсовета. Также правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

"Несмотря на усилия медиков, милиционер скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии", - сказано в заявлении.

Следователи следственного управления открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

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Теги: Украина, Харьков
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