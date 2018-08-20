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Правительство Молдавии решило не заключать новый договор с "Газпромом"

Министр экономики страны заявил, что Кишинев будет ждать строительства газопровода, который свяжет газотранспортные системы Молдавии и Румынии

Правительство Молдавии решило не заключать новый договор с "Газпромом"
Газопровод Унгены-Яссы в Молдавии
Фото: ТАСС, Вадим Денисов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии не планирует заключать с "Газпромом" новый договор на поставку газа в республику, заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

"Нынешний договор был неоднократно продлен. Он действует до конца 2019 года. Поэтому мы пока не будем вести переговоры о подписании нового договора с "Газпромом", - сказал Габурич 19 августа в интервью одному из молдавских телеканалов.

Он также отметил, что в конце августа начнется строительство газопроводы Кишинев-Унгены, который свяжет молдавскую газовую систему с румынской. Правительство Молдавии считает, что это позволит наладить альтернативные поставки газа из Румынии.

"Пока не будет сдан в эксплуатацию газопровод Кишинев-Унгены, правительство Молдавии не будет вести переговоры по заключению нового контракта на поставку природного газа с российским концерном "Газпром". Мы очень хотим, чтобы у нас как можно скорее стал доступен альтернативный газ. Тогда появится конкуренция, и все будут бороться за нас как клиента. И одни, и другие будут предлагать нам лучшие цены. Те, кто занимается продажами, знают, что нужно делать для того, чтобы клиент покупал именно у тебя. И тогда у нас будут развязаны руки, и мы будем знать, как вести дальнейшие переговоры, чтобы получить наиболее выгодные условия", - сказал Габурич.

Сейчас Молдавия покупает газ у "Газпрома" по договору, который был подписан в 2008 году. Ежегодно договор продлевается, его положения остаются в силе. Согласно условиям, цена рассчитывается ежеквартально в зависимости от цены нефти на мировых рынках. Нынешнее соглашение по поставку в Молдавию газа действует до 31 декабря 2019 года.

Строительство газопровода Унгены-Кишинев планируется начать до конца августа и завершить в течение 10 месяцев. Строительство газопровода позволит завершить проект связки газотранспортных систем Молдавии и Румынии, на первом этапе которого был построен газопровод Яссы-Унгены.

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Теги: Молдавия, Румыния, Газпром
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Правительство Молдавии решило не заключать новый договор с "Газпромом"

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