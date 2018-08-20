Лавров обвинил США в препятствовании восстановлению освобожденных Дамаском районов Сирии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты препятствуют восстановлению районов Сирии, контролируемых правительством САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи в главой внешнеполитического ведомства Ливана Джебраном Басилем.

"Вот несколько дней назад в Вашингтоне был Стаффан де Мистура (спецпосланник ООН по Сирии - ИФ), встречался с Майком Помпео (госсекретарь США - ИФ), и по итогам их переговоров госдепартамент в комментарии употребил такое выражение, как "даже обсуждать преждевременно вопрос о восстановлении Сирии", - сказал Лавров.

По его словам, было заявлено, что "сначала нужно достичь прогресса в политическом урегулировании, так называемом политическом переходе".

"Отмечу при этом, что такие условия и такие предварительные требования США выдвигают исключительно в отношении тех районов, которые контролирует правительство Сирийской Арабской республики. Которые были освобождены от игиловцев и нусровцев (ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра, запрещены в РФ - ИФ) и прочих террористов", - сказал Лавров.

"В том, что касается районов, которые контролируют сотрудничающие с США и получающие от них поддержку силы оппозиции, прежде всего - на восточном берегу Евфрата - то там никаких подобных требований не выдвигается. Напротив - там процессы восстановления идут полным ходом. Причем США привлекают к оплате этих работ целый ряд своих союзников", - сказал Лавров.

При этом он отметил, что структурам ООН запрещено участвовать в восстановлении экономики Сирии.

"Политический департамент секретариата ООН ещё в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики. Только гуманитарная помощь, больше ничего",- сказал глава МИД РФ.