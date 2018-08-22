В Кремле назвали некорректными слова Болтона о том, что РФ "завязла" в Сирии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Утверждения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Россия "завязла" в Сирии некорректны, тем более из уст представителя Соединенных Штатов, военные силы которых тоже находятся в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами по их просьбе Песков прокомментировал высказывание Болтона о том, что Россия "завязла" в Сирии и ищет в Европе тех, кто мог бы финансировать ее послевоенное восстановление.

"Мы не согласны с этим утверждением: Россия действительно играет очень активную роль в спасении Сирии от международного терроризма, ИГИЛ (запрещена в РФ) и других террористических группировок, и в выводе Сирии в русло политико-дипломатического урегулирования", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что в данном случае роль России "велика". Песков сказал, что РФ активно способствует возвращению беженцев и началу процесса реконструкции страны.

"Утверждать, что Россия где-то завязла, - некорректно, тем более со стороны наших коллег из Вашингтона: давайте не будем забывать о том, что военные американские также находятся на сирийской земле. Это надо принимать во внимание, как минимум", - сказал Песков.