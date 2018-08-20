Выборы глав ДНР и ЛНР собрались отложить

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Выборы глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, намеченные на ноябрь нынешнего года, могут перенести на 2019 год.

Как сообщили "Интерфаксу" в совете министров ДНР, решение о переносе выборов главы республики может быть обусловлено несколькими предпосылками.

"Среди них как проблемы с финансированием, так и предстоящие в 2019 году выборы президента Украины, после которых подход Киева к реализации Минских договоренностей может измениться", - сказали в совете министров.

Между тем в правительстве самопровозглашенной Луганской народной республики "Интерфаксу" также сообщили, что "скорее всего, новая дата голосования придется уже на 2019 год".

Формально решение о переносе выборов глав самопровозглашенных республик пока не оформлено.

"Еще не было публикации такого решения", - заявил "Интерфаксу" полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Собеседники агентства не исключают, что окончательно решение о том, переносить или нет выборы глав самопровозглашенных республик может быть принято по итогам очередной минской встречи 22 августа.