Большинство американцев выступили за улучшение отношений с Россией вместо санкций

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Большинство американцев выступают за то, чтобы пытаться улучшить отношения США и России, а не за новые антироссийские санкции, свидетельствуют данные опроса компании Gallup.

Так, идею ввода санкций в отношении России поддержали примерно 36% респондентов, тогда как 58% сочли, что для Вашингтона будет лучше попытаться наладить отношения с Москвой. Остальные респонденты затруднились ответить.

По итогам опроса также выяснилось, что две трети американцев следят за новостями, связанными с расследованием предполагаемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года, среди них 33% заявили, что следят "очень внимательно".

Около 75% опрошенных полагают, что Россия вмешалась в президентские выборы в США два года назад, лишь 16% американцев заявляют, что с их точки зрения вмешательства не было. Остальные участники опроса не смогли ответить на этот вопрос.

Среди тех, кто полагает, что Россия вмешалась в выборы в США, 36% считают, что ее вмешательство не повлияло на результаты президентской гонки, еще около 39% убеждены, что действия Москвы действительно оказали влияние на исход выборов.

Опрос проводился с 1 по 12 августа среди более 1 тыс. совершеннолетних американцев.