Глава британского МИД собрался убедить Трампа ужесточить санкции против России

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В ходе своего визита в США министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант намерен обсудить с президентом Дональдом Трампом вопрос об ужесточении санкций против РФ, сообщила во вторник газета The Guardian.

"Министр иностранных дел Джереми Хант намерен убедить Дональда Трампа в необходимости более широких экономических санкций в отношении России в условиях угроз западным ценностям со стороны Москвы", - пишет издание.

Он также планирует "призвать НАТО повести более отчетливую красную черту в вопросах использования Россией химического оружия и вторжений на иностранные территории, такие, как аннексия Крыма в 2014 году", говорится в публикации.

Газета отмечает, что такая позиция министра "может быть расценена как вмешательство на стороне антироссийской фракции в расколотой администрации США". Эта фракция считает, что Дональд Трамп "неверно оценил" результаты встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.

The Guardian считает, что "Трамп всегда с большой неохотой поддерживал идею расширения санкций против России". В качестве подтверждения издание напоминает, что накануне саммита в Хельсинки "Трамп вступил в противоречие со своими союзниками по НАТО, намекнув, что может признать отделение Крыма от Украины".

Однако, как отмечает газета, эта идея была отвергнута через несколько дней госсекретарем США Майком Помпео.

В распространенных пресс-службой британского МИД тезисах выступления Ханта в Институте мира в Вашингтоне во вторник также говорится, что министр выступит с призывом к странам ЕС в полной мере выполнять весь спектр санкций против России, которая "своим агрессивным поведением подрывает международный порядок", а ее внешняя политика "сделала мир более опасным".