В США возобновилось заседание присяжных по делу Манафорта

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В США в понедельник после перерыва на выходные возобновилось заседание коллегии присяжных по делу о финансовых махинациях бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, сообщает агентство Associated Press.

Заседание проходит третий день.

Судья Томас Селби Эллис III, ведущий дело Манафорта, в понедельник перед заседанием присяжных дважды проводил совещание с его адвокатами, отмечает агентство Bloomberg. Оба разговора проходили в присутствии Манафорта, их содержание не раскрывается. Судья пообещал обнародовать стенограммы разговоров с адвокатами после завершения процесса.

В пятницу судья сообщил о поступавших в его адрес угрозах. Он заявил, что опасается за безопасность членов коллегии присяжных и запретил разглашать их личности. Кроме того, судья сообщил, что сам находится под защитой службы маршалов США из-за поступивших в его адрес угроз.

В отношении Манафорта возбуждены два дела, которые рассматриваются в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния) и в окружном суде столичного округа Колумбия.

Американские СМИ отмечают, что дело Манафорта имеет большое значение, так как это первый случай, когда кто-то из фигурантов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США 2016 года оказывается в суде. При этом само дело не имеет никакого отношения к так называемому "Рашагейту".

Манафорта, в частности, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более $30 млн в период работы лоббистом на украинскую Партию регионов и бывшего президента страны Виктора Януковича, которые он якобы отмывал через офшоры. Сторона обвинения настаивает на том, что в 2006 году доход Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов. Деньги были направлены Манафорту для того, чтобы он поддерживал Януковича. После того, как экс-глава Украины в 2014 году покинул страну, доход Манафорта резко упал, отмечала британская газета The Guardian.