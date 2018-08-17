Судья в деле Манафорта отказался разглашать имена присяжных из-за угроз

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Судья Томас Селби Эллис III, ведущий дело Пола Манафорта - бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа - сообщил о поступавших в его адрес угрозах, связанных с этим судебным процессом.

Согласно сообщению агентства Associated Press, в ходе слушаний в пятницу Т.С. Эллис III заявил, что "переживает за безопасность членов коллегии присяжных" в этом деле.

Именно по этой причине судья запретил разглашать личности членов коллегии, отметило AP.

Кроме того, судья сообщил, что сам находится под защитой службы маршалов США из-за поступивших в его адрес угроз.

Он добавил, что удивлен тем, сколько внимания обращено на судебные разбирательства в отношении Манафорта.

Ранее сообщалось, что члены коллегии присяжных, рассматривающие дело о предполагаемых финансовых махинациях Манафорта, не смогли прийти к единогласному решению по итогам первого дня обсуждения. Очередное заседание присяжных по этому делу назначено на пятницу.

В отношении Манафорта возбуждены два дела, которые рассматриваются в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния) и в окружном суде столичного округа Колумбия.

Американские СМИ отмечают, что дело Манафорта имеет большое значение, так как это первый случай, когда кто-то из фигурантов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США 2016 года оказывается в суде. При этом само дело не имеет никакого отношения к так называемому "Рашагейту".

Манафорта, в частности, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более $30 млн в период работы лоббистом на украинскую Партию регионов и бывшего президента страны Виктора Януковича, которые он якобы отмывал через офшоры. Сторона обвинения настаивает на том, что в 2006 году доход П.Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов. Деньги были направлены Манафорту для того, чтобы он поддерживал Януковича. После того, как экс-глава Украины в 2014 году покинул страну, доход Манафорта резко упал, отмечала британская газета The Guardian.