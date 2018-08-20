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Конгрессмены потребовали от Белого дома рассказать о возможных контактах Болтона с Бутиной

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Два члена палаты представителей США от Демократической партии США направили письмо в Белый дом с требованием предоставить документы, которые могли бы дать информацию о возможных контактах советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и россиянки Марии Бутиной, сообщает в понедельник издание The Hill.

Письмо демократы Стивен Линч и Элайджа Каммингс адресовали руководителю аппарата Белого дома Джону Келли. Они потребовали предоставить им информацию из запроса на доступ к секретной информации и дополнительные документы, которые раскрывают информацию о контактах Дж.Болтона с иностранными гражданами за последние семь лет.

"Учитывая вызывающее тревогу, беспрецедентное происхождение этой информации и высокую ответственную должность, которую господин Болтон сейчас занимает, мы просим вас предоставить документы, связанные с тем, сообщал ли господин Болтон о своей предыдущей работе с вероятной российской разведчицей в документах о допуске к секретной информации или же в других материалах Белого дома перед тем, как президент Трамп назначил его на текущий пост", - говорится в письме демократов.

В своем письме демократы упоминают статью газеты The New York Times, в которой говорится, что Болтон через видеосвязь выступал на мероприятии, посвященном защите прав на ношение оружия, организованном в 2013 году Бутиной.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Мария Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

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Теги: США, Россия, Мария Бутина

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