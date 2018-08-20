Бывший посол России в США высказался о деле Бутиной

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Дело Марии Бутиной говорит о падении деловой и политической культуры в США, заявил в понедельник в интервью газете "Известия" бывший посол РФ в Соединенных Штатах, ныне зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

"Всё говорит о том, что это дело - надуманное и накрученное. Поражает, насколько низко пала деловая и политическая культура в США. То есть становятся возможными даже такие дела против российских граждан, как это. Девушка (Бутина), насколько я понимаю, училась в американском университете и у нее была активная позиция по развитию российско-американских отношений. И это нормально для любого человека, который любит свою страну, находится в другом государстве и лишь хочет, чтобы между нашими странами были хорошие отношения. Поэтому ни в одном из эпизодов, по которым ее обвиняют, я не вижу ничего, что не соответствовало бы нормальному человеческому поведению", - отметил Кисляк.

Вопрос российско-американских взаимоотношений стал заложником внутриполитических столкновений в США, подчеркнул С.Кисляк.

"Честно говоря, я уже устал комментировать качество - а точнее, отсутствие качества - политической порядочности в дискуссиях, связанных с Россией, в США", - сказал Кисляк.

Отвечая на вопрос издания, встречался ли Кисляк с Бутиной, когда был послом в Вашингтоне, он ответил, что "честно говоря, не очень помню, чтобы мы встречались лично, - очень много студентов и вообще наших соотечественников, которые по тем или иным причинам оказались в США, посещают наше посольство".

"И в целом мы делаем так, чтобы россияне чувствовали себя там как дома. Видимо, поэтому она (Бутина), как и многие другие наши граждане, была частой гостьей на многочисленных мероприятиях, которые организовывались в посольстве. На приемы мы всегда стараемся привлечь как можно больше соотечественников", - сказал Кисляк.