Двухдневное заседание Трехсторонней контактной группы по Украине пройдет в Минске

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Белоруссии готово обеспечить все условия для проведения заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Украине и ее подгрупп, которые пройдут 21-22 августа в Минске.

"На текущей неделе ожидается, что заседания рабочих групп в рамках ТКГ начнутся во вторник и продолжатся в среду. Мы обеспечим все условия для работы Трёхсторонней контактной группы", - сообщил накануне агентству "Интерфакс" начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Предыдущее заседание ТКГ в Минске прошло 25 июля.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко ранее сообщила, что ключевой темой встречи в Минске 21-22 августа станут украинские заключенные в России. В фейсбуке она подчеркнула, что украинская сторона готова к компромиссам в этом вопросе.

"В течение этих месяцев делали несколько предложений, к сожалению, все они отвергаются РФ и ОРДЛО (самопровозглашенными республиками - ИФ), которые занимают деструктивную позицию", - отметила Геращенко.