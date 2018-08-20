Встреча "нормандской четверки" может пройти в Париже

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Саммит в "нормандском формате" с участием глав России, Украины, Франции и Германии может пройти в Париже, при этом временные параметры пока не определены, рассказал в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков в интервью газете "Известия".

Отвечая на вопрос издания, удалось ли президенту РФ Владимиру Путину и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель договориться о проведении саммита в "нормандском формате" с участием глав России, Украины, Франции и Германии, Ушаков отметил, что "обсуждали возможность проведения этой встречи".

"Договорились, что ее нужно хорошо подготовить, чтобы был какой-то реальный результат после ее проведения. Экспертам поручено продолжать работу по подготовке встречи. Даже не обозначили временные параметры, но сам вариант встречи обсуждался", - сказал Ушаков,.

"Речь идет о том, чтобы провести ее в столице Франции, в Париже", - сообщил Ушаков.