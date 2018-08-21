В спецоперации по борьбе с наркоторговцами в Рио-де-Жанейро погибли 11 человек

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В ходе полицейской спецоперации против наркоторговцев и участников преступных группировок в Рио-де-Жанейро погибли, по меньшей мере, 12 человек, сообщает издание Daily Echo.

Среди погибших 11 преступников и один военнослужащий, отмечается в сообщении.

Прямые столкновения между военными и вооруженными преступниками в Рио-де-Жанейро участились после того, как вооруженным силам было поручено обеспечивать безопасность в регионе из-за роста насилия в последние два года.

"Наша цель - просто производить аресты. Если речь идет о жертвах - винить можно только преступников. У солдат есть право защищать себя", - заявил журналистам официальный представитель военных Карлос Чинелли.

Он уточнил, что в операции по борьбе с преступностью участвуют более 4 тыс. военнослужащих. Их цель - обнаружить наркоторговцев в регионе. Во время проведения операции местных жителей просили не выходить из дома.