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13% украинцев не поддержали бы сегодня провозглашение независимости Украины

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Патриотами своей страны считают себя 82% граждан Украины и лишь 13% придерживаются противоположного мнения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в августе.

Почти 80% опрошенных поддержали бы провозглашение независимости Украины, если бы сегодня перед ними был поставлен такой выбор, и лишь 13% высказали противоположные соображения.

Две трети (66%) респондентов идентифицируют себя как гражданина Украины, тогда как жителем своего региона, города или села - лишь 19%, а 13% идентифицируют себя по национальности. 29% выбрали бы альтернативу "просто человек", 10% опрошенных идентифицировали себя по семейной роли, 9% считают себя "гражданами мира". По 6% опрошенных характеризуют себя как "советский человек" и "европеец". Также 5%, отвечая на вопрос "Кто я такой?", назвали бы свои религиозные убеждения, 3% - профессию, род занятий.

Исследование было проведено методом личного формализованного интервью (face-to-face) 3-10 августа среди 2 тысяч жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.

24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР под председательством Леонида Кравчука (впоследствии - первого президента страны) принял Акт провозглашения независимости Украины.

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