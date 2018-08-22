В России

Косачев ответил на требования Эстонии и Латвии о компенсации за советскую оккупацию

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия не должна отвечать ни морально, ни юридически за действия властей СССР, тема компенсаций за "советскую оккупацию" должна быть снята.

"Нужна своего рода "историческая концепция" по этой проблеме, которая бы раз и навсегда закрывала любые попытки конъюнктурных спекуляций на темах столь непростого и во многом действительно трагичного прошлого наших стран и народов", - написал Косачев в фейсбуке в среду.

Ранее министры юстиции Эстонии и Латвии заявили, что Россия должна выплатить компенсации за советскую оккупацию.

По словам сенатора, должна быть не "ситуативная и каждый раз "разовая" реакция на такие заходы, а комплексная позиция по нашему отношению к советскому прошлому и степени ответственности России как страны-продолжателя СССР за его деяния".

По мнению сенатора, Россия должна выполнять обязательства СССР как государства, включая международные соглашения, долги и т.п., но не отвечать - ни морально, ни юридически - за действия советских властей.

Также Россия не должна принимать претензий политического, юридического и финансового характера в свой адрес за нарушения советскими властями положений внутреннего или международного права.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Латвия и Эстония не добьются от России компенсации за нахождение в составе Советского Союза.

"Эти требования абсолютно бесперспективны и бессмысленны с точки зрения получения результата",- сказал он журналистам в среду. "Это еще один штрих в нескончаемой русофобской кампании. Таким образом, Латвия и Эстония пытаются в очередной раз напомнить о себе", - считает парламентарий.

Глава комитета отметил, что вряд ли этот вопрос будет серьезно обсуждаться на уровне ООН.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что министры юстиции Латвии и Эстонии заявили о намерении добиваться от РФ взыскания ущерба за период нахождения в составе Советского Союза, который они называют "советской оккупацией".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Константин Косачев, СССР

Новости по теме

В России
В Совфеде не смогли подтвердить падение ракеты с ядерным двигателем в Баренцево мореВ Совфеде не смогли подтвердить падение ракеты с ядерным двигателем в Баренцево море
Накануне телеканал CNBC сообщил, что Россия готовит операцию по поиску и подъему ракетыПодробнее
 Контракт на поставку первых истребителей Су-57 заключат в средуКонтракт на поставку первых истребителей Су-57 заключат в среду
Министерство закажет два истребителяПодробнее
 У летевшего в Сочи Ту-204 загорелся двигательУ летевшего в Сочи Ту-204 загорелся двигатель
Самолет, вылетевший из Уфы, экстренно вернулся обратноПодробнее
 Москалькова назвала невозможным обмен Сенцова на российских заключенных на УкраинеМоскалькова назвала невозможным обмен Сенцова на российских заключенных на Украине
Омбудсмен напомнила, что Сенцов имеет гражданства России и УкраиныПодробнее
Москва будет ждать конкретики от США по условиям сотрудничества с РФМосква будет ждать конкретики от США по условиям сотрудничества с РФ
Ранее зарубежные СМИ передали слова Трампа, что он готов снять санкции, если Россия будет сотрудничать с США по Сирии и УкраинеПодробнее
 Кудрин предложил в будущем вернуться к вопросу индексации пенсий для работающихКудрин предложил в будущем вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих
Вместе с тем глава Счетной палаты заявил, что пенсионная реформа неизбежна, страна на граниПодробнее
 Эксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и установить их на виноЭксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и установить их на вино
Предложенная минимальная розничная цена бутылки коньяка - 500 рублей, вина - 110 рублейПодробнее
 "Газпром-медиа", НМГ и "Первый канал" сняли с главной "Яндекса" свои трансляции"Газпром-медиа", НМГ и "Первый канал" сняли с главной "Яндекса" свои трансляции
Медиахолдинги готовы вернуть контент, если "Яндекс" вычистит пиратские версии из поисковой выдачиПодробнее
 Россияне скорее одобрили ввод советских войск в Чехословакию в 1968 годуРоссияне скорее одобрили ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году
О "Пражской весне" знает лишь треть респондентовПодробнее
 Снос сгоревшего здания ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово завершенСнос сгоревшего здания ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово завершен
Проект сквера на месте трагедии не будут обсуждать с общественностьюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 августа6 фото
20 августа
Фотохроника 20 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии8 фото
18 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаПрофильные ведомства выступили против изъятий у компаний из "списка Белоусова"В миреРоссиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке взрываВ РоссииВ Совфеде не смогли подтвердить падение ракеты с ядерным двигателем в Баренцево мореВ миреПрисяжные на суде над Манафортом вынесли обвинительный вердиктВ РоссииУ летевшего в Сочи Ту-204 загорелся двигательВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 22 августа

Spiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"

По версии следствия, он готовил теракт на территории Германии Подробнее

РФ оценит новые санкции США на предмет их соответствия ВТО

Россия откажется от расчетов за оружейные сделки в долларах

РФ попросит ВТО созвать панель арбитров по иску к ЕС из-за "энергокорректировок"

История с хищением акций "Мечела" шестилетней давности стала уголовным делом

В Греции возле офисного здания произошел взрыв

Xiaomi обнародовала первую отчетность после IPO

В испанский анклав Сеута прорвались 200 нелегалов

Роскомнадзор начал отрабатывать реакции на нештатные ситуации во время выборов

Профильные ведомства выступили против изъятий у компаний из "списка Белоусова"

Профильные ведомства выступили против изъятий у компаний из "списка Белоусова"По словам главы Минпромторга, министерства разделяют "общее мнение", что увеличение налоговой нагрузки нецелесообразно Подробнее

Косачев ответил на требования Эстонии и Латвии о компенсации за советскую оккупацию

Россиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке взрыва

Россиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке взрываЗадержанного гражданина РФ подозревают в связях с экстремистами во Франции Подробнее

Суд в Москве арестовал испанскую недвижимость экс-чиновника Минкультуры

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru