Косачев ответил на требования Эстонии и Латвии о компенсации за советскую оккупацию

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия не должна отвечать ни морально, ни юридически за действия властей СССР, тема компенсаций за "советскую оккупацию" должна быть снята.

"Нужна своего рода "историческая концепция" по этой проблеме, которая бы раз и навсегда закрывала любые попытки конъюнктурных спекуляций на темах столь непростого и во многом действительно трагичного прошлого наших стран и народов", - написал Косачев в фейсбуке в среду.

Ранее министры юстиции Эстонии и Латвии заявили, что Россия должна выплатить компенсации за советскую оккупацию.

По словам сенатора, должна быть не "ситуативная и каждый раз "разовая" реакция на такие заходы, а комплексная позиция по нашему отношению к советскому прошлому и степени ответственности России как страны-продолжателя СССР за его деяния".

По мнению сенатора, Россия должна выполнять обязательства СССР как государства, включая международные соглашения, долги и т.п., но не отвечать - ни морально, ни юридически - за действия советских властей.

Также Россия не должна принимать претензий политического, юридического и финансового характера в свой адрес за нарушения советскими властями положений внутреннего или международного права.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Латвия и Эстония не добьются от России компенсации за нахождение в составе Советского Союза.

"Эти требования абсолютно бесперспективны и бессмысленны с точки зрения получения результата",- сказал он журналистам в среду. "Это еще один штрих в нескончаемой русофобской кампании. Таким образом, Латвия и Эстония пытаются в очередной раз напомнить о себе", - считает парламентарий.

Глава комитета отметил, что вряд ли этот вопрос будет серьезно обсуждаться на уровне ООН.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что министры юстиции Латвии и Эстонии заявили о намерении добиваться от РФ взыскания ущерба за период нахождения в составе Советского Союза, который они называют "советской оккупацией".