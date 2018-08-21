Лавров отверг утверждения о планах РФ использовать талибов против ИГ в Афганистане

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров отверг утверждения о том, что Россия планирует использовать талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) для борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ) в Афганистане.

"Я не могу себе представить, как даже гипотетически Россия может использовать "Талибан" для борьбы с ИГИЛ", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции в Сочи.

Министр подчеркнул, что Россия борется с ИГ всеми имеющимися средствами.

"Мы поддерживаем Сирию в этой борьбе, оказываем содействие в оснащении армии Ирака в тех же целях и, конечно, хотим, чтобы афганский народ избавился от игиловцев", - отметил Лавров.

В то же время Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с движением "Талибан" для побуждения талибов к диалогу с Кабулом и для обеспечения безопасности находящихся в Афганистане россиян.

"Мы никогда не скрывали, что поддерживаем контакты с талибами, это часть афганского общества", - сказал Лавров на пресс-конференции в Сочи.

По его словам, эти контакты поддерживаются "в интересах обеспечения безопасности российских граждан и учреждений в Афганистане, а также для того, чтобы побуждать талибов отказаться от вооруженной борьбы и вступить в общенациональный диалог с правительством".