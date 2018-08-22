Российские военные доставили в Сирию цифровую картографическую систему

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Подвижную цифровую картографическую систему доставили российские военные в Сирию в рамках военно-технического сотрудничества двух стран, сообщил начальник службы военного сообщения группировки российских войск в Сирии Константин Калмыков.

"Из порта "Новороссийск" через Черное, Эгейское, Мраморное и Средиземное моря в Сирию был доставлен груз более 200 тонн. В том числе техника в рамках военно-технического сотрудничества между вооруженными силами России и Сирии", - сказал Калмыков.

Сирийские военные планируют применять комплекс, который состоит из пяти грузовых автомобилей и пяти прицепов, а также контейнера с оборудованием, не только в военной сфере, но и в мирной жизни - для составления кадастровых планов населенных пунктов.