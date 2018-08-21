Киев приостановил до февраля дело об отмене контрактов с "Газпромом" 2009 года по газу RUE

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Киевский апелляционный хозяйственный суд отложил на 19 февраля 2019 год рассмотрение апелляции Генеральной прокуратуры, которая добивается признания недействительными контрактов от 20 января 2009 года о покупке "Газпромом" у НАК "Нафтогаз Украины" принадлежавших RosUkrEnergo (RUE, Швейцария) 11 млрд куб. м природного газа за $1,7 млрд.

Согласно материалам дела, обнародованным в системе судебных решений, Генпрокуратура своевременно подала апелляцию на решение хозсуда Киева от 23 июля 2015 года, однако ее рассмотрение неоднократно откладывалось.

Очередное ходатайство о переносе рассмотрения дела 11 июня 2018 года внес "Нафтогаз Украины" в связи с тем, что решение Стокгольмского арбитража в споре с "Газпромом" обжаловано последним, тем самым сохраняются "фактические обстоятельства, послужившие основанием для предыдущего откладывания рассмотрения данного дела".

Апелляционный хозсуд также обязал "Нафтогаз" и "Газпром" предоставить нормативно-обоснованные письменные пояснения об основаниях заключения в январе 2009 года оспариваемых договоров купли-продажи газа.

Арбитражный суд Москвы 10 июля получил судебное поручение Киевского апелляционного хозяйственного суда о вручении документов ПАО "Газпром" определения об отложении рассмотрении дела на 19 февраля. АС Москвы в целях выполнения поступившего поручения назначил заседание для выполнения поручения киевского суда на 22 августа.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" в начале 2009 года приобрел у "Газпрома" право требования к RUE на $1,7 млрд за поставленный трейдеру российской компанией газ и на основании этого в одностороннем порядке изъял 11 млрд куб. м газа, что и послужило причиной обращения RUE в Стокгольмский арбитраж.

На основании контрактов №КП-ПХГ-1 и КП-ПХГ-2 от 20 января 2009 года "Газпром" приобрел у НАК "Нафтогаз Украины" за $1,7 млрд 11 млрд куб. м природного газа, поставленного в Украину в режиме транзита и находящегося в ПХГ страны, а затем почти сразу продал этот газа обратно за ту же сумму.

Акты сдачи-приемки запаса газа в ПХГ подписаны 4 и 6 февраля 2009 года: в первом продавцом выступает "Нафтогаз Украины", а покупателем - "Газпром", тогда как во втором они меняются ролями. На основании этого было проведено таможенное оформление этого газа.

RUE обратилось в Стокгольмский арбитраж, который 8 июня 2010 года обязал "Нафтогаз Украины" вернуть RUE 11 млрд куб. м газа, а также выплатить компании установленный контрактом штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд куб. м газа. В свою очередь НАК вернула RUE 12,1 млрд куб. м газа, купив необходимый для этого объем у российского "Газпрома" по цене $230 за 1 тыс. куб. м.

Генпрокуратура Украины считает фиктивными подписанные в Москве соглашения купли-продажи газа.

Трейдер RosUkrEnergo был создан летом 2004 года российским ОАО "Газпром" и Centragas Holding AG на паритетных началах. Собственниками Centragas Holding AG на тот момент выступали украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ (90%) и Иван Фурсин (10%). RUE в 2006-2008 годах являлась монопольным поставщиком природного газа в Украину.

В июле 2014 года "Газпром" и Centragas Holding приняли решение о ликвидации RUE.