Экономика Российско-украинский газовый конфликт

Порошенко заявил, что Украина уже свыше 1000 суток обходится без газа из России

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Россия заплатит Украине за причиненные ей убытки, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

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"Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой петлей и газовым шантажом", - сказал он, выступая на церемонии пуска газа на газопроводе высокого давления в воскресенье в Авдеевке (Донецкая область).

Порошенко высказал убеждение, что Россия заплатит Украине убытки в размере $4,6 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража.

Глава государства также сообщил, что несколько дней тому назад исполнилось 1000 дней, "как мы живем без российского газа в условиях эмбарго, который применила против нас Россия".

По словам Порошенко, с пуском газопровода семь близлежащих к Авдеевке сел "будут подключены к системе надежного газоснабжения".

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Теги: Украина, Авдеевка, Петр Порошенко, Россия, газ

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