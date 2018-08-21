В Госдепе подтвердили готовность предпринимать дальнейшие шаги по санкциям против РФ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Вашингтоне готовы ужесточать санкции в отношении России, заявил во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам, передают американские СМИ.

"Мы желаем предпринять необходимые шаги для того, чтобы продолжать наказывать Россию за ее поведение", - сказал Митчелл.

"Я думаю, что администрация ясно выразила свою позицию, что мы готовы предпринимать дополнительные действия (в отношении России - ИФ)", - отметил он.

По его словам, санкции уже воздействуют на Россию. Так, Митчелл заявил, что санкции стоят российской экономике десятков миллиардов долларов, а компании, находящиеся под санкциями, теряют четверть операционного дохода и вынуждены увольнять сотрудников.

Ранее сообщалось, что чиновники Минфина США отчитались перед сенатом о ходе реализации санкционной программы в отношении России. Санкции, по их мнению, эффективны и наносят реальный ущерб тем, кто подпал под их действия.

Влияние наших решений о введении санкций от 6 апреля проявилось сразу же. Согласно публичным оценкам, совокупное состояние 27 богатейших людей России упало на $16 млрд за один день, торгуемые в Москве акции пережили самое глубокое падение за 4 года, а рубль ослабел до минимума с конца 2016 года", - отчитался помощник министра Маршалл Билингсли в комитете по иностранным делам.

Замминистра финансов Сигал Манделкер, выступая во вторник в банковском комитете, заявила, что санкционная программа в отношении России - "среди самых активных и эффективных". Введение санкций сделало фигурантов санкционного списка, по выражению Манделкер, "радиоактивными". Многие из них стали "париями" в международном сообществе, отметила Манделкер.