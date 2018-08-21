Итальянский оператор дорог пообещал восстановить мост в Генуе за восемь месяцев

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров итальянского оператора платных дорог Autostrade per l'Italia провел заседание, по итогам которого компания объявила о планах по реконструкции моста, рухнувшего в августе в Генуе, сообщает агентство АНСА.

Компания "продолжает деятельность по планам по реконструкции моста Моранди", отмечает агентство.

План, в частности, предусматривает снос остатков моста и строительство нового из стали за восемь месяцев после получения необходимых разрешений. К строительству моста планируется привлечь специалистов, работающих на международном уровне, сообщает Autostrade per l'Italia.

В компании заявили, что по предварительным подсчетам на "первый список инициатив" по устранению последствий разрушения моста потребуется 500 млн евро, которые компания выделит из собственных средств.

Эти средства потребуются, чтобы помочь семьям, которые пострадали в результате обрушения моста, чтобы реализовать инициативы по реконструкции моста и покрыть расходы на отмену платы за проезд на некоторых дорогах.

Днем 14 августа в Генуе обрушился пролет моста высотой около 100 метров. В результате обрушения погибли 43 человека, 16 получили ранения. По обрушившемуся мосту проходила оживленная автомобильная трасса A10, проложенная по итальянскому региону Лигурия, а потом переходящая во французскую трассу A8.

Autostrade является оператором примерно половины сети платных автомагистралей в Италии (около 3 тыс. км) по концессионному соглашению сроком до 2038 года, в том числе компания является оператором рухнувшего моста в Генуе.