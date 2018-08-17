Главу МВД Италии раскритиковали за праздничный ужин в день обрушения моста в Генуе

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Итальянцы подвергли критике поведение министра внутренних дел страны Маттео Сальвини в день обрушения виадука в Генуе, сообщают в пятницу европейские СМИ.

Недовольство как рядовых граждан Италии, так и политических оппонентов Сальвини вызвано его праздничным ужином в одном из ресторанов на острове Сицилия. В сети появился ряд фотографий, сделанных во вторник: на них министр сидит в большой компании за накрытым столом и улыбается.

"Фотографии Сальвини, на которых он устраивает праздник в такой драматичный момент для Генуи, когда вся страна чувствует горе, являются оскорблением", - написал лидер Демократической партии Италии Маттео Орфини в своем твиттере.

"Он был на банкете на Сицилии, пока в Генуе еще разбирали обломки (обрушившегося пролета моста - ИФ)", - добавил он.

Несколько представителей Демократической партии даже призвали главу МВД Италии уйти в отставку из-за подобного поведения.

Сальвини уже отреагировал на критику в свой адрес. Он отметил, что его поездка на Сицилию была "встречей с мэрами, руководителями добровольческих организаций, стражами порядка и многими гражданами". По его словам, это была официальная поездка и главной темой встречи были проблемы, связанные с мафией.

Пролет моста обрушился в итальянской Генуе во вторник днем. Власти полагают, что причиной трагедии могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения.

Согласно последним данным, жертвами обрушения стали 38 человек, в том числе четверо французов и двое албанцев. Еще 16 человек получили травмы, состояние девяти из них оценивается как тяжелое.