США отказались участвовать в московской встрече по Афганистану 4 сентября

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - США не намерены участвовать во встрече по Афганистану в Москве 4 сентября, заявил "Интерфаксу" во вторник представитель госдепартамента США.

"США не намерены участвовать в московской встрече 4 сентября", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул при этом, что Вашингтон поддерживает все инициативы, направленные на продвижение мирного урегулирования в Афганистане.

"Учитывая предыдущие встречи в "московском формате", мы считаем, что эта инициатива вряд ли будет способствовать какому-либо прогрессу на данном направлении", - добавил американский дипломат.

Ранее во вторник в МИД РФ сообщили, что США приглашены к участию в намеченной на 4 сентября в Москве встрече по Афганистану. "Как и на первую встречу, приглашение направлено 12 государствам, включая США", - отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ напомнили, что "главная задача Московского формата - содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране". "Целью предстоящей встречи является содействие сближению позиций правительства Афганистана и Движения талибов по запуску прямого межафганского диалога о мире", - говорилось в сообщении МИД РФ.