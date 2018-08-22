Землетрясение магнитудой 7.0 произошло в Венесуэле

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В восточной части Венесуэлы произошло землетрясение, из-за которого пришлось эвакуировать людей в столице страны Каракасе, сообщило в среду агентство Associated Press.

По данным геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 7.0, их эпицентр находится в 22 километрах к юго-западу от города Ирапа на побережье Атлантического океана. Жители Каракаса выбежали из своих домов, чтобы не быть погребенными под обломками. Государственных служащих в городе организованно эвакуировали. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Толчки ощущались в столице Колумбии Боготе.