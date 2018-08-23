На севере Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 5,8

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован на севере Венесуэлы в 11 км к югу от города Карупано, расположенного на побережье Карибского моря, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 16:27 мск в среду землетрясения имел координаты 10.56 градуса северной широты и 63.22 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Как сообщалось, в 00:31 мск в среду в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 7,3, эпицентр находился в 36 км восточнее Карупано.