В мире

На севере Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 5,8

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован на севере Венесуэлы в 11 км к югу от города Карупано, расположенного на побережье Карибского моря, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 16:27 мск в среду землетрясения имел координаты 10.56 градуса северной широты и 63.22 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Как сообщалось, в 00:31 мск в среду в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 7,3, эпицентр находился в 36 км восточнее Карупано.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Венесуэла

Новости по теме

В мире
Парламент Чехии признал оккупацией события 1968 годаПарламент Чехии признал оккупацией события 1968 года
Депутаты назвали резолюцию посланием другим государствам, в том числе РоссииПодробнее
 Spiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"Spiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"
По версии следствия, он готовил теракт на территории ГерманииПодробнее
 Россиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке взрываРоссиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке взрыва
Задержанного гражданина РФ подозревают в связях с экстремистами во ФранцииПодробнее
 Бывший адвокат Трампа признался в укрывательстве от налогов и финансовых махинацияхБывший адвокат Трампа признался в укрывательстве от налогов и финансовых махинациях
Он также признал, что платил женщинам за молчание по указанию ТрампаПодробнее
Присяжные на суде над Манафортом вынесли обвинительный вердиктПрисяжные на суде над Манафортом вынесли обвинительный вердикт
Бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа обвинили по восьми пунктам из 18Подробнее
 СМИ сообщили о планах РФ поднять ракету с ядерной установкой со дна Баренцева моряСМИ сообщили о планах РФ поднять ракету с ядерной установкой со дна Баренцева моря
Из воды попытаются поднять ракету, упавшую в ходе испытаний в ноябре 2017 года, утверждает CNBC со ссылкой на американскую разведкуПодробнее
 Минфин США отчитался перед сенатом о санкциях против российских миллиардеровМинфин США отчитался перед сенатом о санкциях против российских миллиардеров
Санкции эффективно работают - Дерипаска, Вексельберг и другие из "черного списка" стали беднее, заявило руководство американского казначействаПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Водородная стена на окраине Солнечной системы, геном пшеницы и скорость распространения программируемой клеточной смертиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 августа6 фото
22 августа
Фотохроника 22 августа
Фотохроника 21 августа7 фото
21 августа
Фотохроника 21 августа
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаCredit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиЭкономикаМинэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 годВ РоссииПутин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбуЭкономикаЕвро превысил 79 рублей впервые с 11 апреляВ миреSpiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"ЭкономикаПрофильные ведомства выступили против изъятий у компаний из "списка Белоусова"

Габрелянов ушел с поста гендиректора холдинга News Media

КНДР приостановила демонтаж ракетного полигона Сохэ

Путин поздравил победителей турнира по боевому самбо

Парламент Чехии признал оккупацией события 1968 года

Парламент Чехии признал оккупацией события 1968 годаДепутаты назвали резолюцию посланием другим государствам, в том числе России Подробнее

Кремль подтвердил планы Путина посетить Восточноазиатский саммит в Сингапуре

Путин встретился с участниками благотворительного хоккейного матча в Сочи

В больницу Южно-Сахалинска доставили 11-месячную девочку с множественными ножевыми ранениями

Путин посетит мемориальный комплекс "Курская дуга"

Минобороны рассекретило исторические документы о Курской битве

Уголовное дело возбуждено в связи с аварийной посадкой самолета в Уфе

Основная версия следствия - техническая неисправность Подробнее

В Белом доме пока не поднимался вопрос о помиловании Манафорта

Главу ФНС Карачаево-Черкесии заподозрили в злоупотреблениях на 2,2 млрд рублей

Путин приехал на турнир по боевому самбо в Сочи

В четверг суд огласит решение по ходатайству против изъятия миллиардов у Захарченко

JPMorgan назвал 2018 год потерянным для евро

Трамп не увидел в платежах женщинам за молчание нарушение правил предвыборной кампании

Помощник Козака заявил о минимальном риске роста цен на топливо

Начальник самарской колонии задержан с поличным при получении взятки

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru