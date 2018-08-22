Лукашенко отправился в Сочи на переговоры с Путиным

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с визитом в Россию.

"Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи", - сообщает госагентство БелТА.

Как сообщалось, в июле в ходе телефонного разговора Путин пригласил Лукашенко посетить РФ. Посол России в Беларуси Александр Суриков предположил, что президенты двух стран на встрече обсудят положение дел в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и внешнюю политику.

Лукашенко неоднократно упрекал Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках ЕАЭС. Так, в начале августа президент Беларуси заявил, что "россияне ведут себя варварски" по отношении к республике. "Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят", - подчеркнул тогда глава государства.

При этом Лукашенко также неоднократно подчеркивал, что не ездит "отчитываться в Кремль" и Беларусь не станет "вассалом" ни одной страны, в том числе России.