Россиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке взрыва

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Гражданин России задержан Берлине по подозрению в подготовке преступления с применением взрывчатки, сообщает в среду пресс-служба генпрокуратуры Германии. Подозреваемому Магомеду-Али С. 31 год, отмечается в сообщении.

"В настоящее время ведется обыск в квартире подозреваемого", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

В документе говорится, что гражданина РФ подозревают в том, что вместе с задержанным во Франции Клементом Б. он готовил "тяжкое преступление, угрожающее государству", а также "преступление с применением взрывчатых веществ".

Следственные действия в среду проводятся в связи с расследованием во Франции в отношении Клемента Б., который был задержан в Марселе 18 апреля. Французская полиция считает, что вместе с сообщниками он хотел устроить теракт. При задержании у Клемента Б. нашли несколько единиц огнестрельного оружия и три килограмма пероксида ацетона (инициирующее взрывчатое вещество).

"В ходе французского расследования появились подозрения в отношении Магомеда-Али С., которые затем укрепились и привели к сегодняшнему задержанию", - сказано в сообщении прокуратуры.

По версии немецкого следствия, 26 октября 2016 года задержанный гражданин РФ хранил у себя "значительные объемы" пероксида ацетона.

"При помощи этого взрывчатого вещества радикально-исламистски настроенный подозреваемый вместе с задержанным во Франции подозреваемым Клементом Б. хотел изготовить взрывчатку. Она должна была быть приведена в действие в Германии в неизвестное время в неизвестном месте, чтобы убить и ранить как можно больше людей", - считают следователи. Замыслу в 2016 году помешали следственные меры.

Сообщается, что в четверг задержанный в Берлине предстанет перед судьей, который примет решение об аресте и дальнейшей судьбе подозреваемого.