Главные новости
В РоссииПесков подтвердил возможное смягчение пенсионной реформы ПутинымВ РоссииПредполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга объявили в международный розыскМоскваВласти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформы
В мире

Глава РПЦ призвал не тянуть с замужеством

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посоветовал девушкам не затягивать с замужеством.

"Если появилась возможность выходить замуж, то тянуть не надо, вступайте в брак, если это любовь", - сказал патриарх в четверг, отвечая на вопросы участников III Международного православного молодежного форума.

Тем же, кому быстро выйти замуж не удалось, патриарх рекомендовал не падать духом и отметил, что возраст, который нашими классиками считался старостью, сейчас совсем не является старостью, "это действительно молодой возраст".

"У каждого свой путь", - заключил патриарх.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: патриарх Кирилл

Новости по теме

В мире
Парламент Чехии признал оккупацией события 1968 годаПарламент Чехии признал оккупацией события 1968 года
Депутаты назвали резолюцию посланием другим государствам, в том числе РоссииПодробнее
 Spiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"Spiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"
По версии следствия, он готовил теракт на территории ГерманииПодробнее
 Россиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке взрываРоссиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке взрыва
Задержанного гражданина РФ подозревают в связях с экстремистами во ФранцииПодробнее
 Бывший адвокат Трампа признался в укрывательстве от налогов и финансовых махинацияхБывший адвокат Трампа признался в укрывательстве от налогов и финансовых махинациях
Он также признал, что платил женщинам за молчание по указанию ТрампаПодробнее
Присяжные на суде над Манафортом вынесли обвинительный вердиктПрисяжные на суде над Манафортом вынесли обвинительный вердикт
Бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа обвинили по восьми пунктам из 18Подробнее
 СМИ сообщили о планах РФ поднять ракету с ядерной установкой со дна Баренцева моряСМИ сообщили о планах РФ поднять ракету с ядерной установкой со дна Баренцева моря
Из воды попытаются поднять ракету, упавшую в ходе испытаний в ноябре 2017 года, утверждает CNBC со ссылкой на американскую разведкуПодробнее
 Минфин США отчитался перед сенатом о санкциях против российских миллиардеровМинфин США отчитался перед сенатом о санкциях против российских миллиардеров
Санкции эффективно работают - Дерипаска, Вексельберг и другие из "черного списка" стали беднее, заявило руководство американского казначействаПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Водородная стена на окраине Солнечной системы, геном пшеницы и скорость распространения программируемой клеточной смертиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 августа6 фото
22 августа
Фотохроника 22 августа
Фотохроника 21 августа7 фото
21 августа
Фотохроника 21 августа
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПесков подтвердил возможное смягчение пенсионной реформы ПутинымВ РоссииПредполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга объявили в международный розыскМоскваВласти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформыВ РоссииСледователям из Польши разрешат осмотреть обломки самолета Леха КачиньскогоЭкономикаДоллар достиг 69 рублейЭкономикаCredit Suisse опроверг заморозку российских активов

"Калашников" представил прототип электрокара

Предполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга объявили в международный розыск

Предполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга объявили в международный розыскМухтарова, который не проживает постоянно на территории России, также заочно арестовали на два месяца Подробнее

Патриарх Кирилл призвал священников "включать мозги" при работе с подростками

Глава РПЦ призвал не тянуть с замужеством

На активиста, подарившего тюльпаны спикеру Госсовета Чувашии, завели административное дело

Болтон рассказал о прогрессе на переговорах с Патрушевым

В то же время, советник президента США отметил наличие разногласий Подробнее

Росгвардия получит для незаметной слежки автомобили Ford со спецсвязью

МИД РФ пообещал "адекватный ответ" на санкции США

Роскомнадзор обещал блокировать фейковые сайты кандидатов на выборах 9 сентября

Петербурженке дали два года условно за призыв в соцсетях к убийствам

В Челябинске врачам умершей от болевого шока пациентке смягчили приговор

CAS оставил в силе решение не допустить российскую велогонщицу Забелинскую к Азиатским играм

Продукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕС

Продукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕСРост цен на продукты в России составил 2,1%, в то время как в ЕС они стали дороже на 0,5% Подробнее

Министр энергетики Новак остался председателем совета директоров "Россетей"

Международные резервы РФ за неделю сократились на $5,4 млрд

Последний запуск ракет "Рокот" с украинской системой управления состоится до 2020 года

"Спартак" приобрел сенегальского футболиста Тиубома

Но игрок пока заявлен только для выступления в ФНЛ Подробнее

МИД РФ сообщил о доставке игиловцам и талибам оружия на неопознанных вертолетах

Суд отказался вернуть прокурору дело полковника Захарченко

Задержанного в Берлине россиянина отправили под стражу

Выброс загрязняющих веществ произошел в Кемерове из-за остановки цеха "Азота"

Трое альпинистов пропали в горах Северной Осетии

Медведь перелез через двухметровый забор частного дома в Сочи и съел гуся

Специальные парковки для каршеринга собрались создать в Москве

Ярославских родственников Скрипалей встревожило отсутствие звонков из Великобритании

Собянин предложил создать в Москве "народный каршеринг"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru