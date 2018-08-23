Глава РПЦ призвал не тянуть с замужеством

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посоветовал девушкам не затягивать с замужеством.

"Если появилась возможность выходить замуж, то тянуть не надо, вступайте в брак, если это любовь", - сказал патриарх в четверг, отвечая на вопросы участников III Международного православного молодежного форума.

Тем же, кому быстро выйти замуж не удалось, патриарх рекомендовал не падать духом и отметил, что возраст, который нашими классиками считался старостью, сейчас совсем не является старостью, "это действительно молодой возраст".

"У каждого свой путь", - заключил патриарх.