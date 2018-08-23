Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации на Гавайях из-за урагана "Лейн"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг объявил режим чрезвычайной ситуации на Гавайях в связи с приближающимся к штату ураганом "Лейн", сообщает The Hill.

Под воздействием урагана окажутся острова Мауи, Ланаи, Молокаи и Кахоолаве, отмечает издание.

Введение режима ЧС позволяет выделить средства на федеральном уровне для помощи властям штата бороться с воздействием стихии.

По данным американских метеорологических служб, ураган принесет с собой проливные дожди, которые могут привести к наводнению. Скорость ветра достигает 250 км в час.