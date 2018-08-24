Главные новости
В РоссииМужчина открыл огонь из травматического оружия у посольства Камбоджи в МосквеВ России"Новая газета" опубликовала второе видео пыток в ярославской колонииВ РоссииОтсутствие Медведева на публике объяснили полученной им спортивной травмой
В мире

В США успешно испытана ракета, способная запутать системы ПВО

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Об успешных испытаниях ракеты-имитатора нового поколения сообщил Пентагон. Имитатор, известный как MALD-X, разрабатывался компанией Raytheon, которая получила контракт на его создание в 2016 году на сумму $34,8 млн.

В сообщении Пентагона говорится, что компания-разработчик успешно провела летные испытания ракеты 20 и 22 августа в Калифорнии.

Эти ракеты имитируют радиолокационные характеристики самолетов США и их союзников, чтобы вводить в заблуждение системы обнаружения и наведения ПВО противника.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США

Новости по теме

В мире
Парламент Чехии признал оккупацией события 1968 годаПарламент Чехии признал оккупацией события 1968 года
Депутаты назвали резолюцию посланием другим государствам, в том числе РоссииПодробнее
 Spiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"Spiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"
По версии следствия, он готовил теракт на территории ГерманииПодробнее
 Россиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке взрываРоссиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке взрыва
Задержанного гражданина РФ подозревают в связях с экстремистами во ФранцииПодробнее
 Бывший адвокат Трампа признался в укрывательстве от налогов и финансовых махинацияхБывший адвокат Трампа признался в укрывательстве от налогов и финансовых махинациях
Он также признал, что платил женщинам за молчание по указанию ТрампаПодробнее
Присяжные на суде над Манафортом вынесли обвинительный вердиктПрисяжные на суде над Манафортом вынесли обвинительный вердикт
Бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа обвинили по восьми пунктам из 18Подробнее
 СМИ сообщили о планах РФ поднять ракету с ядерной установкой со дна Баренцева моряСМИ сообщили о планах РФ поднять ракету с ядерной установкой со дна Баренцева моря
Из воды попытаются поднять ракету, упавшую в ходе испытаний в ноябре 2017 года, утверждает CNBC со ссылкой на американскую разведкуПодробнее
 Минфин США отчитался перед сенатом о санкциях против российских миллиардеровМинфин США отчитался перед сенатом о санкциях против российских миллиардеров
Санкции эффективно работают - Дерипаска, Вексельберг и другие из "черного списка" стали беднее, заявило руководство американского казначействаПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Водородная стена на окраине Солнечной системы, геном пшеницы и скорость распространения программируемой клеточной смертиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Фотохроника 22 августа6 фото
22 августа
Фотохроника 22 августа
Фотохроника 21 августа7 фото
21 августа
Фотохроника 21 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМужчина открыл огонь из травматического оружия у посольства Камбоджи в МосквеВ России"Новая газета" опубликовала второе видео пыток в ярославской колонииВ РоссииОтсутствие Медведева на публике объяснили полученной им спортивной травмойВ РоссииПесков подтвердил возможное смягчение пенсионной реформы ПутинымВ РоссииПредполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга объявили в международный розыскМоскваВласти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформы

В США успешно испытана ракета, способная запутать системы ПВО

Жена летчика Ярошенко попытается обсудить в США возможность его обмена

ЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского Банка

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у восточного побережья Камчатки

Представители дипмиссии РФ в США посетили Марию Бутину в тюрьме

Постпред РФ при ООН рассказал о новых источниках финансирования ИГИЛ

Террористы, помимо прочего, вкладывают в туризм, сельское хозяйство и строительство Подробнее

Российский пианист победил на "Евровидении-2018" для молодых музыкантов

Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с поставками в Турцию С-400

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru