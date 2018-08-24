Что случилось этой ночью: пятница, 24 августа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мужчина, напавший на полицейских в центре Москвы, скончался от полученных ранений. Личность мужчины установлена - это 30-летний уроженец Баксана (Кабардино-Балкария). По предварительным данным, он не принадлежал к экстремистским организациям.

- У берегов Африки нашли пропавший танкер, на борту которого находятся 17 грузинских и двое российских моряков. Пока не сообщается о состоянии здоровья членов экипажа и о причинах, из-за которых судно не выходило на связь.

- США выразили беспокойство относительно покупки Турцией российских систем ПРО С-400. В Вашингтоне отметили, любая страна-союзник США может спровоцировать санкции против себя, купив С-400.

- Пентагон отчитался об успешных испытаниях ракеты-имитатора MALD-X, которая имитирует радиолокационные характеристики самолетов США и вводит в заблуждение системы обнаружения и наведения ПВО противника.