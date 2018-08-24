В Вильнюсе открыли сквер имени Бориса Немцова

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В пятницу в Вильнюсе перед зданием посольства России открыли сквер, названный в память о российском оппозиционере Борисе Немцове, убитом в Москве в феврале 2015 года.

Присутствовавшие на церемонии соратники Немцова и представители литовских властей отмечали, что Вильнюс становится вторым в мире городом после Вашингтона, давшим имя российского оппозиционера месту рядом с дипломатическим представительством России.

Дочь Немцова Жанна поблагодарила власти Вильнюса за решение дать скверу имя ее отца.

Решение назвать сквер именем Немцова было принято городским советом литовской столицы в мае этого года.

Ранее Вашингтон в честь российского оппозиционера назвал площадь перед посольством РФ.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.