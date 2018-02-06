Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне получила имя Бориса Немцова

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Городской совет Вашингтона утвердил законопроект о присвоении площади перед посольством РФ имени убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщил экс-сопредседатель партии ПАРНАС, председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.

"Городской совет Вашингтона единогласно утвердил в окончательном чтении постоянно действующий законопроект B22-539 о площади Бориса Немцова перед посольством России. Временный закон уже вступил в силу", - написал Кара-Мурза-младший во вторник у себя в твиттере.

The @CouncilofDC gives final and unanimous approval to B22-539, the permanent legislation to designate the street in front of the Russian Embassy as Boris Nemtsov Plaza. The emergency law is already in place. The unveiling ceremony will be held on February 27. pic.twitter.com/H4vApjf5lz — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 6 февраля 2018 г.

Он сообщил, что церемония открытия площади Немцова пройдет 27 февраля, в третью годовщину со дня убийства политика.

7 декабря 2017 года в городском совете Вашингтона состоялись общественные слушания по законопроекту о переименовании части территории перед посольством РФ, между улицами Дэвис (Davis) и Эдмундс (Edmunds), в честь Бориса Немцова. В слушаниях участвовала дочь Немцова Жанна.

9 января 2018 года сообщалось, что на первом заседании 2018 года Городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект 22-539 о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

Коллегия присяжных 29 июня 2017 года признала всех пятерых подсудимых по делу об убийстве Немцова виновными и не заслуживающими снисхождения. Московский окружной военный суд на основании вердикта присяжных приговорил непосредственного исполнителя убийства Заура Дадаева к 20 годам колонии, Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, приговорили к 19 годам, а его брата Шадида - к 16 годам. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев, помогавший в подготовке преступления получил 11 лет. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 10 января, что вопрос о переименовании площади перед посольством России в Вашингтоне в память о российском политике Борисе Немцове является прерогативой властей этого города. "Я бы оставил это без комментариев, подчеркнув лишь, что это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря", - сказал Песков в журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать решение властей Вашингтона переименовать площадь перед посольством РФ в память о Немцове.