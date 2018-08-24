И.о. мэра Горловки сообщил о проблемах с водоснабжением из-за обстрела

24 августа 19:10

Джон Маккейн прекратил борьбу с раком

С прошлого года сенатор проходил лечение в связи с опухолью мозга, но болезнь только прогрессирует Подробнее

24 августа 16:19

Новые санкции США включат запрет на внешнюю помощь, продажу оружия и отказ от кредитования

Ограничительные меры должны вступить в силу 27 августа Подробнее

24 августа 15:38

Испанские власти одобрили декрет для эксгумации останков Франко

В настоящее время диктатор Франко, скончавшийся естественной смертью в 82 года, захоронен в мавзолее в Долине Павших неподалеку от Мадрида Подробнее

24 августа 12:30

Арестованный в Берлине за подготовку взрыва россиянин оказался родом из Башкирии