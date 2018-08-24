И.о. мэра Горловки сообщил о проблемах с водоснабжением из-за обстрела

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Украинские военные начали обстрел доломитного завода в Горловке, сообщил в своем телеграм-канале и.о. мэра Горловки Иван Приходько.
"ВСУ начали обстрел Доломитного завода на Гольме (поселок Гольсовский, окраина Горловки - ИФ)", - написал он.
Также и.о. мэра отметил, что в Горловке, в связи с обстрелом начались перебои с водоснабжением и подачей электроэнергия.
"Водоканал: Из-за отсутствия электроэнергии остановлен водопроводный узел, до утра. Без воды частично п.Бессарабка, Солнечный, ул. Шевченко, Богуна, Волкова",- сообщил градоначальник.