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И.о. мэра Горловки сообщил о проблемах с водоснабжением из-за обстрела

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Украинские военные начали обстрел доломитного завода в Горловке, сообщил в своем телеграм-канале и.о. мэра Горловки Иван Приходько.

"ВСУ начали обстрел Доломитного завода на Гольме (поселок Гольсовский, окраина Горловки - ИФ)", - написал он.

Также и.о. мэра отметил, что в Горловке, в связи с обстрелом начались перебои с водоснабжением и подачей электроэнергия.

"Водоканал: Из-за отсутствия электроэнергии остановлен водопроводный узел, до утра. Без воды частично п.Бессарабка, Солнечный, ул. Шевченко, Богуна, Волкова",- сообщил градоначальник.

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Теги: Горловка, Украина

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