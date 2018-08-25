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Меркель пригласила премьера Армении в Германию

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности оказать содействие Армении и пригласила премьера республики Никола Пашиняна посетить Германию.

"Весной мы внимательно следили за событиями в Армении, следили, как граждане Армении, особенно молодежь, были решительно настроены посредством мирных митингов реализовать и выразить свою гражданскую волю. Мы - представители правительства Германии, депутаты, члены делегации экономического блока и германская сторона, желаем сопутствовать вам на пути этих смелых изменений и желаем быть содействующим партнером" в дальнейшем развитии, сказала Меркель во время ужина в резиденции премьера Армении в Ереване в пятницу.

По ее словам, во время встречи с премьером Армении Пашиняном были уточнены все сферы и пункты, "по которым мы можем углубленно сотрудничать".

"Мы можем успешно продолжить углублять сотрудничество в сфере образования, науки, экономики и других сферах. Германия может оказать содействие Армении также на пути эффективного применения соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве с ЕС", - отметила канцлер Германии.

По словам А.Меркель, она пригласила премьера Армении посетить Германию, "чтобы зафиксировать достигнутый прогресс и продолжить работу над дальнейшим развитием".

В свою очередь премьер Армении заявил, что с Меркель состоялись "чрезвычайно важные и эффективные переговоры".

"Уверен, что последовательно и принципиально все наши договоренности будут реализованы, что станет новым этапом для отношений между нашими странами. Наше правительство сделает все, чтобы существующий потенциал умножился. Сегодня наш народ оптимистичен больше, чем когда-либо, и я рад, что госпожа канцлер и наши партнеры сразу заметили этот оптимизм и заявили о готовности содействовать этому оптимизму, что означает, что дружба наших народов на политическом, экономическом и человеческом уровнях продолжит развиваться", - отметил Пашинян.

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Теги: Армения, Германия, Ангела Меркель, Никол Пашинян

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