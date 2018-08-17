Пашинян решил изменить конституцию Армении во избежание отставки перед досрочными выборами

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян на митинге в Ереване заявил о намерении изменить конституцию страны, чтобы остаться во главе правительства перед досрочными парламентскими выборами.

"В Армении должны пройти досрочные выборы. Учитывая нынешние конституционные возможности, для их проведения я должен уйти в отставку и парламент (...) будет распущен и должны состояться внеочередные парламентские выборы", - сказал Пашинян.

"В данной ситуации некоторые силы начали думать следующем образом: "вот он уйдет в отставку, и мы тайно выберем премьер-министра". Эти люди продолжают не понимать, что происходит в Армении, и потому, что они не понимают этого, мы внесем конституционные поправки",- сказал глава правительства Армении на центральной площади в Ереване.

"Суть конституционных поправок будет такова: внеочередные парламентские выборы можно будет проводить без условия отставки действующего премьер-министра", - подчеркнул Пашинян.

8 мая президент Армении подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики. Ранее в тот же день парламент страны со второй попытке избрал Пашиняна на пост главы правительства. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против - 42. Для избрания ему требовалось минимум 53 голоса.

Согласно новой редакции Конституции Армении, премьер обладает всей полнотой власти в стране.

Пашинян занял премьерское кресло по итогам масштабных протестов в стране, которые начались в середине апреля. Оппозиция, которую он возглавлял, выступала против назначения лидера правящей партии, бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьера. В результате Саргсян согласился уйти в отставку.