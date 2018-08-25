Всех туристов вывезли из района пика Сомони в горах Таджикистана

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Все туристы, находившиеся в лагере на поляне Москвина вблизи пика Исмоили Сомони, возвращены на вертолете в Душанбе, сообщили местные СМИ со ссылкой на туроператора Pamir Peaks.

"Сегодня все туристы, находившиеся в лагере на поляне Москвина, были доставлены вертолетами на территорию Ляхшского района, где состоялись торжественные мероприятия, посвященные закрытию Международной альпинистской экспедиции по покорению пика Исмоили Сомони, затем они были доставлены в Душанбе", - говорится в сообщениях СМИ.

В Совете по развитию туризма Таджикистана сообщили "Интерфаксу", что в субботу утром всего в лагере на поляне Москвина оставалось 33 человека, в том числе 20 сотрудников туристической организации и 13 альпинистов.

12 августа вертолет Ми-8, на борту которого находились 15 альпинистов, покоривших пик Исмоили Сомони и три члена экипажа, совершил жесткую посадку, в результате погибли три российских альпиниста и двое пилотов - таджикских граждан.

10 российских альпинистов, один гражданин Белоруссии и один подданный Испании с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинский комплекс в Душанбе.

В настоящее время двое российских альпинистов продолжают лечение в больнице, еще один отправился в Москву, сообщило посольство России в Таджикистане.

Российский альпинист Александр Соболенко выписался из местной больницы и вылетел в Москву для продолжения лечения, отметили в диппредставительстве.

Пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) имеет высоту 7495 метров и считается высшей горной точкой на территории СНГ.