Главные новости
В РоссииВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евроВ миреВ Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по СирииВ миреИнформаторы США дали недостаточно сведений о планах РФ перед выборами
В мире

Всех туристов вывезли из района пика Сомони в горах Таджикистана

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Все туристы, находившиеся в лагере на поляне Москвина вблизи пика Исмоили Сомони, возвращены на вертолете в Душанбе, сообщили местные СМИ со ссылкой на туроператора Pamir Peaks.

"Сегодня все туристы, находившиеся в лагере на поляне Москвина, были доставлены вертолетами на территорию Ляхшского района, где состоялись торжественные мероприятия, посвященные закрытию Международной альпинистской экспедиции по покорению пика Исмоили Сомони, затем они были доставлены в Душанбе", - говорится в сообщениях СМИ.

В миреАльпинистов из РФ, США и стран Европы начали вывозить из района пика Сомони в ТаджикистанеЧитать подробнее

В Совете по развитию туризма Таджикистана сообщили "Интерфаксу", что в субботу утром всего в лагере на поляне Москвина оставалось 33 человека, в том числе 20 сотрудников туристической организации и 13 альпинистов.

12 августа вертолет Ми-8, на борту которого находились 15 альпинистов, покоривших пик Исмоили Сомони и три члена экипажа, совершил жесткую посадку, в результате погибли три российских альпиниста и двое пилотов - таджикских граждан.

10 российских альпинистов, один гражданин Белоруссии и один подданный Испании с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинский комплекс в Душанбе.

В настоящее время двое российских альпинистов продолжают лечение в больнице, еще один отправился в Москву, сообщило посольство России в Таджикистане.

Российский альпинист Александр Соболенко выписался из местной больницы и вылетел в Москву для продолжения лечения, отметили в диппредставительстве.

Пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) имеет высоту 7495 метров и считается высшей горной точкой на территории СНГ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Таджикистан

Новости по теме

В мире
В Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по СирииВ Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по Сирии
Источники военного ведомства подтверждают, что террористы планируют провокацию с якобы применением химоружия, чтобы оправдать силовую операцию против ДамаскаПодробнее
 Информаторы США дали недостаточно сведений о планах РФ перед выборамиИнформаторы США дали недостаточно сведений о планах РФ перед выборами
Выборы в конгресс пройдут этой осеньюПодробнее
 Джон Маккейн прекратил борьбу с ракомДжон Маккейн прекратил борьбу с раком
С прошлого года сенатор проходил лечение в связи с опухолью мозга, но болезнь только прогрессируетПодробнее
 Новые санкции США включат запрет на внешнюю помощь, продажу оружия и отказ от кредитованияНовые санкции США включат запрет на внешнюю помощь, продажу оружия и отказ от кредитования
Ограничительные меры должны вступить в силу 27 августаПодробнее
Испанские власти одобрили декрет для эксгумации останков ФранкоИспанские власти одобрили декрет для эксгумации останков Франко
В настоящее время диктатор Франко, скончавшийся естественной смертью в 82 года, захоронен в мавзолее в Долине Павших неподалеку от МадридаПодробнее
 Арестованный в Берлине за подготовку взрыва россиянин оказался родом из БашкирииАрестованный в Берлине за подготовку взрыва россиянин оказался родом из Башкирии
Ранее немецкие СМИ писали, что подозреваемый - чеченецПодробнее
 Медики пришли к выводу, что нет безопасной дозы алкоголяМедики пришли к выводу, что нет безопасной дозы алкоголя
Употребление спиртного даже раз в день повышает риск возникновения таких заболеваний, как ракПодробнее
 Путин сменил посла РФ в БелоруссииПутин сменил посла РФ в Белоруссии
Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сменил Александра СуриковаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евроВ миреВ Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по СирииВ миреИнформаторы США дали недостаточно сведений о планах РФ перед выборамиМоскваПожар не повредил документы Центробанка РФВ миреНовые санкции США включат запрет на продажу оружия и отказ от кредитованияВ миреДжон Маккейн прекратил борьбу с раком

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в МосквеПо ее словам, оппозиционера задержали у подъезда дома без объяснения причин Подробнее

В "Единой России" посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотиках

В "Единой России" посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотикахНа задержанных в Бельгии брикетах с запрещенными веществами виден партийный логотип Подробнее

Режим ЧС введен в Уссурийском городском округе Приморья в связи с тайфуном

Парк "Остров мечты" в Москве примет первых посетителей осенью 2019 года

Россия направила к берегам Сирии противоминный корабль

В доме на юге Москвы частично обрушилась платформа между лестничным пролетом

В Москве до конца года интегрируют несколько радиальных направлений ж/д с метро и МЦК

Птица повредила крыло А-320 при его подлете к Анапе

Самолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-Удэ

Самолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-УдэПо данным источника "Интерфакса", на момент посадки лайнера на этой полосе тестировали светосигнальное оборудование, была включена подсветка, в результате инцидента никто не пострадал Подробнее

На мусорном полигоне "Аннино" в Подмосковье зафиксировали возгорание

В РПЦ осудили лечащего наложением рук и выбирающего белье прихожанкам священника

Терпящим бедствие в Японском море рыбакам из КНДР направили вертолет МЧС РФ

ФСИН подтвердила факт голодовки заключенных "Владимирского централа"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru