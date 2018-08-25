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Альпинистов из РФ, США и стран Европы начали вывозить из района пика Сомони в Таджикистане

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Первые 17 человек с поляны Москвина вблизи пика Исмоили Сомони в Таджикистане доставлены в поселок Ляхш, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Совете по развитию туризма (СРТ) республики.

По словам представителя СРТ, первый борт вылетел за альпинистами и сотрудниками турфирмы в 7:00 по местному времени (5:00 мск), в 9:00 они уже были доставлены в Ляхшский район.

Всего на поляне находились 33 человека, в том числе 30 сотрудников турфирмы и 13 альпинистов. За остальной группой вылетел вертолет, они прибудут в Ляхш в ближайшие часы.

В Ляхше на субботу намечены мероприятия, посвященные закрытию Международной альпинистской экспедиции по покорению пика Исмоила Сомони.

Отмечается, что в экспедиции в июле-августе приняли участие 125 альпинистов из 20 стран мира, в том числе из России, Казахстана, Киргизии, Польши, Испании, Великобритании, Канады, Эстонии, Норвегии, Литвы, Белоруссии, Украины, Германии, Италии, Турции, Китая, Греции, Мексики, Франции, Швеции, Дании и Австрии.

В пятницу представитель тургруппы Вадим Пипич сообщил "Интерфаксу", что после аварии с пятью погибшими, произошедшей 12 августа с вертолётом в горах Таджикистана, около 30 альпинистов из России, других стран СНГ, Европы и США более двух недель не могут дождаться от туроператора рейса для эвакуации.

В.Пипич, поддерживающий контакт с группой через спутниковую связь, отметил, что срочная эвакуация туристов необходима в связи с ухудшением состояния их здоровья: некоторые туристы страдают от ангины, дизентерии и обморожения конечностей, находясь в лагере на высоте 4 тыс. метров между пиком Сомони и пиком Корженевской.

12 августа в горах Таджикистана в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 погибли три российских альпиниста и два члена экипажа. По предварительным данным, причиной случившегося стали сложные погодные условия. Создана следственная группа для расследования причин и обстоятельств данного происшествия.

Посольство РФ в Душанбе ранее сообщало, что четверо из десяти российских альпинистов, пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Памира, были госпитализированы и находились в тяжелом состоянии. По последним данным, в больнице остаются три человека, в том числе муж одной из пострадавших, который помогает ей восстановиться.

Пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) имеет высоту 7495 метров и считается высшей горной точкой на территории СНГ.

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Теги: Таджикистан

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