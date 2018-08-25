Посольство России в Лондоне назвало провокацией сопровождение самолетов РФ британскими истребителями

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Провокационной и опасной деятельностью считают в посольстве России в Лондоне сопровождение британскими истребителями российского патрульного самолета над Черным морем.

"Еще можно понять, когда Королевский флот сопровождает корабли российского ВМФ при проходе через Ла-Манш, в непосредственной близости от британского побережья, хотя и это необязательно сопровождать публичными заявлениями. Но какую угрозу Великобритании или даже ее союзникам может хотя бы теоретически представлять российский патрульный самолет, совершающий полеты вблизи российских же берегов, на расстоянии более двух тысяч километров от Британских островов? Министр обороны Г.Уильямсон, да и другие британские политики, преподносящие общественности рутинные действия российской стороны в качестве "провокационных инцидентов", сами действуют в высшей степени безответственно. Нынешний эпизод прекрасно иллюстрирует пагубность самой идеи дислокации британских ВВС и других натовских сил в Румынии, Польше, Прибалтике. Вместо укрепления чьей-либо безопасности такое военное присутствие фактически используется британскими властями для собственной провокационной деятельности - как словесной, что прискорбно, так и реальной военной, что попросту опасно", - отмечают в посольстве РФ в Великобритании.

В посольстве РФ подчеркивают, что "все действия российских вооруженных сил строго соответствуют международному праву и не несут никакой угрозы Великобритании".

В среду британские СМИ сообщили о том, что два истребителя "Тайфун" Королевских ВВС Великобритании вылетали с базы "Михаил Когалничан" для сопровождения двух российских многоцелевых истребителей Су-30 над акваторией Черного моря.