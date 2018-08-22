Британские "Тайфуны" поднимались для сопровождения российских истребителей над Черным морем

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Два истребителя "Тайфун" Королевских ВВС Великобритании вылетали с базы "Михаил Когалничан" для сопровождения двух российских многоцелевых истребителей Су-30 над акваторией Черного моря, сообщает в среду британская газета Daily Express, которая приводит выдержки из сообщения британских ВВС.

"Мы обнаружили их на радаре, когда они летели в румынском районе полетной информации, но у нас не было визуального контакта с ними", - приводит издание сообщение британских ВВС.

В пресс-релизе отмечается, что "пилоты вылетели на патрулирование вскоре после того, как российские самолеты вплотную приблизились к воздушному пространству НАТО".

На прошлой неделе "Тайфуны", как сообщали ВВС Великобритании, поднимались на сопровождение шести российских бомбардировщиков Су-24, летевших вблизи воздушного пространства НАТО, однако Минобороны РФ опровергло эту информацию.