Сенатор Джон Маккейн умер в США в возрасте 81 года

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в США в возрасте 81 года, сообщает в субботу The Hill со ссылкой на пресс-службу законодателя.

Больше года Маккейн боролся с агрессивной формой рака мозга; накануне стало известно, что он отказался от лечения.

Несмотря на тяжелую болезнь, сенатор до последнего продолжал участвовать в политической жизни страны. В июле 2017 года, через месяц после операции на мозге, Маккейн вернулся на Капитолий, чтобы принять участие в обсуждении отмены реформы здравоохранения. Коллеги из обеих партий приветствовали его аплодисментами.

Маккейн был известен своей жесткой позицией по отношению к России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс американского руководства по многочисленным позициям. Особенно сильно от него доставалось Трампу; весной сообщалось, что Маккейн, чувствуя приближения конца, распорядился не звать действующего президента США на свои похороны; при этом два его предшественника - Барак Обама и Джордж Буш-младший - приглашены будут.

Маккейн родился в 1936 года в семье военного и пошел по стопам отца и деда, став пилотом штурмовика. Принимал участие в войне во Вьетнаме; в ходе бомбардировки Ханоя его самолет был сбит, а сам Маккейн попал в плен, в котором провел пять с половиной лет. Все это время он подвергался жестоким избиениям и пыткам; поседел в тридцать лет и утратил способность поднимать руки выше головы, однако, несмотря ни на что, отказался от досрочного освобождения, потребовав, чтобы сначала на родину вернулись те, кто попал в плен раньше него.

Arizona Sen. John McCain, a war hero who survived five years as a prisoner of war in Vietnam, served three decades in Congress and went on to become the Republican Party"s nominee for president in 2008, died Saturday. He was 81 years old. https://t.co/U1iLSevbS4 pic.twitter.com/cP0RgcJiGz — Fox News (@FoxNews) 26 августа 2018 г.

В 1986 году, после отставки с военной службы, Маккейн был избран сенатором от штата Аризона и переизбирался пять раз. Дважды - в 2000 и 2008 годах - принимал участие в президентских кампаниях. Руководил комитетом сената по вооруженным силам, работал также в комитетах по торговле и делам индейцев; многократно бывал во Вьетнаме, занимаясь поисками американских военнослужащих, пропавших в годы войны; благодаря его усилиям в 2005 году была принята так называемая "поправка Маккейна", осуждающая применение пыток к военнопленным, в частности, в американской тюрьме в Гуантанамо.