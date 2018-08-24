Джон Маккейн прекратил борьбу с раком

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, более года проходивший лечение от опухоли мозга, принял решение отказаться от дальнейшей противораковой терапии, говорится в заявлении семьи сенатора, распространенном в пятницу.

"Прошлым летом сенатор Джон Маккейн сообщил американцам новость, которую уже знала его семья: у него была диагностирована агрессивная форма глиобластомы, и прогноз был серьезно негативным", - подчеркивается в заявлении.

"Он уже превзошел ожидания медиков (относительно того, сколько ему осталось жить - ИФ). Но прогрессирование болезни и неумолимое старение вынесли свой вердикт. Будучи человеком с сильной волей, Маккейн принял решение не продолжать в дальнейшем лечение", - отметили члены семьи американского сенатора.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источник, близкий к Маккейну, сейчас сенатор находится в окружении семьи в Аризоне и близкие политика готовы к его скорому уходу из жизни.

В июле прошлого года Маккейн объявил, что у него диагностировали глиобластому в четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

С декабря 2017 года сенатор не появлялся в Вашингтоне, но даже продолжая работать на своем ранчо в Аризоне он оставался одним из самых заметных американских политиков, в частности, продолжая критиковать Москву, требуя новых санкций в отношении РФ и осуждая июльскую встречу президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки.