Молдавские оппозиционеры разбили палаточный городок в центре Кишинева

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Несколько сотен участников массовой акции протеста, которая состоялась в воскресенье в столице Молдавии, остались ночевать на центральной площади Кишинева.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с площади Великого Национального собрания, они установили около 20 палаток, привезли воду, еду, спальные мешки.

Председатель оппозиционной партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе заявил агентству, что он возглавляет данную акцию и сам будет ночевать в одной из палаток.

"Мы так решили, чтобы провести здесь такую "Ночь свободы" - встретить День независимости, 27 августа, в центре Кишинева, где 27 лет назад провозгласили независимость. Мы первыми встретим этот праздник, а утром скажем депутатам и членам правительства, что Молдавия принадлежит не им, а нам - народу страны", - сказал Нэстасе.

На утро 27 августа намечены официальные мероприятия по случаю Дня независимости, в том числе возложение цветов к памятнику Скорбящей матери на мемориале воинской славы, а также к памятнику Штефану чел Маре. Протестующие намерены у памятника встретить президента, премьер-министра, депутатов и членов правительства, которые придут возлагать цветы.

Как сообщалось, в течение воскресенья в центре Кишинева проходила акция протеста правой оппозиции. По данным полиции, в ней приняло участие около 6,5 тыс. человек. Организаторы считают, что протестующих было в несколько раз больше.

Участники манифестации приняли резолюцию, в которой потребовали отставки правительства; аннулирования смешанной избирательной системы; организации и проведения свободных и корректных выборов по пропорциональной системе; признания результатов выборов мэра Кишинева, которые были аннулированы решением судов; прекращения преследования оппозиции.