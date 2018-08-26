Трампа проинформировали о стрельбе в Джексонвилле

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе в центре Джексонвилла во Флориде, заявила в воскресенье американским журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президента уведомили, и мы следим за ситуацией в Джексонвилле, во Флориде", - заявила она.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь во время соревнований по киберспорту в центре города Джексонвилл в штате Флорида. Офис шерифа сообщил о "многочисленных жертвах", а также, что многих людей госпитализировали. Некоторые СМИ писали минимум о четырех погибших, а также о десятке раненых.

Стрелок был ликвидирован полицией. Его мотивы неизвестны. Другой информации об инциденте также пока не поступало.