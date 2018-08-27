Санкции США против России из-за инцидента в Солсбери вступили в силу

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В понедельник начинают действовать ограничительные меры США в отношении России, связанные с мартовскими событиями в британском Солсбери.

Документ госдепартамента США о новых санкциях в отношении России опубликовали в Федеральном реестре США в конце прошлой недели. Вступает в силу он 27 августа.

Первый пакет

Речь идет о первом пакете санкций, связанных с "делом Скрипалей".

Этот пакет санкций, согласно документу, будет включать запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

В частности, новым санкционным пакетом предусмотрено прекращение помощи России в рамках закона "Об иностранной помощи" от 1961 года, за исключением гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства.

Согласно документу госдепа, санкции от 27 августа, в соответствии с Законом о контроле за экспортом вооружения, предполагают прекращение финансирования сделок по продаже оружия России.

Также в рамках нового санкционного пакета США прекращают кредитование и оказание финансовой помощи со стороны госструктур США: отказ от выдачи России любых кредитов, кредитных гарантий и предоставления финансовой помощи со стороны любого департамента, государственного агентства или других ведомств США, включая Экспортно-импортный банк США.

Кроме того, ограничительные меры предполагают прекращение продажи в Россию в рамках Закона о контроле за экспортом оружия любых товаров оборонного назначения, оборонных услуг, проектных и строительных услуг, а также лицензий на экспорт в Россию любых товаров Списка вооружений США.

Госдепартамент США определил необходимым в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов отменить применение этих санкций в отношении выдачи лицензий в поддержку правительственного сотрудничества по космосу и коммерческих космических запусков, предоставляя такие лицензии в каждом конкретном случае и в соответствии с политикой экспортного лицензирования для России до вступления в силу этих санкций.

Кроме того, санкции затронут экспорт в Россию товаров и технологий, "чувствительных" с точки зрения национальной безопасности, и определенных в контрольном списке.

Госдепартамент США в начале августа объявил о намерении ввести два блока санкций: один в конце августа, а второй - в ноябре.

Американские СМИ после объявления госдепа о санкциях в начале августа писали, что первый раунд ограничительных мер может иметь не очень существенный эффект, так как он в значительной степени дублирует другие ограничения, которые уже действуют, например, на продажу оружия России.

Второй пакет

Спустя три месяца после первого блока санкций может последовать второй, более существенный блок, который, как ожидается, будет "более болезненным".

Он может быть реализован, если Россия не предоставит гарантии того, что она не будет использовать химическое оружие в будущем и не согласится на "локальные проверки" со стороны ООН.

Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот", а также о почти полном ограничении экспорта и импорта.

Ответ адекватный, но не зеркальный

Президент России Владимир Путин между тем заявил, что санкции США в отношении Москвы являются бессмысленными и контрпродуктивными, и выразил надежду, что в Вашингтоне осознают бесперспективность такой политики.

"Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия. Дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле этого слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь это осознание придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме", - сказал В.Путин 22 августа на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой в Сочи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перед публикацией санкционного документа заявляла, что Москва даст адекватный ответ в случае введения Соединенными Штатами новых санкций.

"Если говорить гипотетически относительно введения санкций новых, еще одних, обновленных, скорректированных и так далее, как вы знаете, к сожалению, мы даем адекватный на них ответ", - сказала М.Захарова журналистам на брифинге.

В то же время, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, "стопроцентная зеркальность" на американские экономические санкции "совсем необязательна".

"Мы не можем тягаться с США в экономической сфере, так как находимся в разных весовых категориях. Мы намеренно оставляем неопределенность в вопросе о том, как будем отвечать, потому что, если начнем заранее что-то анонсировать, то это будет означать ослабление наших же позиций", - заявил Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", отметив, что "все опции на столе".

Дело Скрипалей

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом из серии "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.