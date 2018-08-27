Суд Мьянмы отложил вынесение приговора двум журналистам Reuters до сентября

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Суд в Мьянме в понедельник отложил вынесение приговора двум журналистам агентства Reuters, которых обвиняют в незаконном получении секретных документов, сообщает агентство АР.

Судья должен был огласить вердикт в понедельник, но из-за его плохого самочувствия заседание суда было перенесено на 3 сентября.

Двое журналистов - Ко Ва Лон и Ко Кия Со Оо - были задержаны в декабре в Янгоне. Полиция при обыске обнаружила у них документы, которые классифицировала как секретные.

Позже им предъявили официальные обвинения в нарушении Закона о государственной тайне. Максимальное наказание за такое преступление в Мьянме предусматривает лишение свободы на 14 лет. Репортеры агентства Reuters со своей стороны вины не признают. По их словам, они занимались освещением событий, связанных с положением рохинджа в Мьянме.