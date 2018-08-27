Сотрудники ФБР обыскали дом семьи стрелка, открывшего огонь в Джексонвилле

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники ФБР обыскали дом в Балтиморе, где проживал устроивший в Джексонвилле стрельбу Дэвид Кац, передает в понедельник агентство АР.

По данным агентства, вооруженные агенты ФБР и сотрудники местной полиции вошли в дом, где подозреваемый проживал вместе со своей семьей.

Как пишет газета The Times of Israel, Кац имел еврейское происхождение. Его отец работал в NASA, мать - в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Родители Каца развелись в 2007 году, после чего он столкнулся с "серьезными медицинскими проблемами и нуждался в помощи".

По словам знакомых Каца, он не стремился к общению с окружающими и предпочитал никому не рассказывать о своих проблемах.

Мотивы, толкнувшие подозреваемого на преступление, по-прежнему неизвестны. По словам одного из очевидцев, Кац открыл огонь на местных соревнованиях по киберспорту после того, как проиграл в матче.

"Он ни с кем не разговаривал. После того как мы сыграли, я подошел к нему, чтобы пожать руку и поблагодарить за игру, однако он просто посмотрел на меня и ничего не сказал", - рассказал один из присутствовавших в баре, где произошла стрельба.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь во время соревнований по киберспорту в Джексонвилле, штат Флорида. В результате стрельбы погибли два человека, еще девять человек получили огнестрельные ранения. Стрелявший покончил с собой.