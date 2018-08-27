Макрон пообещал наносить новые удары в ответ на применение Дамаском химоружия

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Французские военные будут готовы к нанесению новых ударов по Сирии в случае нового применения Дамаском химического оружия, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы продолжим действовать подобным образом, если увидим новые подтвержденные случаи применения химоружия", - сказал он в ходе выступления перед французскими послами, напомнив, что ранее Париж уже наносил удары по Сирии.

Он также добавил, что ожидает от Москвы и Анкары усиленного воздействия на Дамаск, чтобы подтолкнуть его к политическому решению сирийского конфликта. По словам президента, в настоящее время сирийские власти не демонстрируют стремления к политическому урегулированию.